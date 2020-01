Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Réalisation du personnage Sonic avec un stylo 3D (entre autre) 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2320 Karma: 7117

소닉 만드는 장인



"Bluffant" le résultat final, sacré taf !

Contribution le : Aujourd'hui 16:34:06

Babek Re: Réalisation du personnage Sonic avec un stylo 3D (entre autre) 0 #3

Je m'installe Inscrit: 07/05/2015 13:33 Post(s): 448 Karma: 105 J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup de travail inutile rajouté que d'utiliser un stylo 3D pour faire ça non ?

Je trouve le résultat vraiment pas top.

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:32