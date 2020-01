Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Homme avec un laser vs Hélicoptère de police (devinez qui gagne) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2644 Karma: 6598 Un homme s'est amusé à éblouir un hélicoptère de police dans le comté de Manatee en Floride (USA), la suite va vous étonner. Le suspens est insoutenable, soudain c'est le drame, tout s’enchaîne. :



Man shines laser at Manatee sheriff's helicopter | Herald-Tribune

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:55