Vidéo polémique du dimanche

https://facebook.com/story.php?story_fbid=169214897820245&id=822185284505315&_rdr



Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !



Edit @Zertyy

Je comprends pas

Sur mon pc j arrive à copier l'url mais pas sur mon tel...

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:42

Re: Vidéo polémique du dimanche

On a pas le contexte.. bla bla bla..

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:32

Re: Vidéo polémique du dimanche

Ils sont mignons leur mini coups de pieds.

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:14

Re: Vidéo polémique du dimanche

@LeCromwell a écrit:

@LeCromwell a écrit:



Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !



Comment ? Une vidéo Facebook pas pris en compte et tu veux créer une polémique là dessus ?



Elles sont prises en comptes les vidéos Facebook Môsieur !

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:12

Re: Vidéo polémique du dimanche

@Fleur-du-Desert a écrit:

@Fleur-du-Desert a écrit:

Ils sont mignons leur mini coups de pieds.



oui c'est trop mignon



euh c'est quoi la différence entre un mini coup, un coup ou un maxi coup ???



Contribution le : Aujourd'hui 19:42:11

Re: Vidéo polémique du dimanche

Putain les commentaires sous la vidéo...

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:27

Re: Vidéo polémique du dimanche

C'est la faute aux jeux vidéos ça !

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:06

Re: Vidéo polémique du dimanche

Guillotine

Y'a même des appels à Marine

Entre la vidéo et les coms y'a de quoi faire ^^



Y'a même des appels à Marine



Contribution le : Aujourd'hui 20:20:40

Re: Vidéo polémique du dimanche

Enrico Macias "Malheur à celui qui blesse un enfant" | Archive INA



La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2455882
Enrico Macias "Malheur à celui qui blesse un enfant" | Archive INA

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:47

Re: Vidéo polémique du dimanche

La meuf qui dit "c'est pas facile", non c'est vrai à 15 contre 1 c'est un peu la galère.

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:04

Re: Vidéo polémique du dimanche

@radinaf a écrit:

@radinaf a écrit:





euh c'est quoi la différence entre un mini coup, un coup ou un maxi coup ???







Contribution le : Aujourd'hui 21:02:19