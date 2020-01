Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des spectacteurs soulèvent le SUV pour sauver le piéton écrasé 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 326 Karma: 282 Un accident a écrasé un piéton en le coinçant sous un 4x4. Des spectateurs ont soulevé le SUV, traînant la victime dehors.





Contribution le : Aujourd'hui 08:43:08