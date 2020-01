Si vous vous garez devant les bouches d’incendie...

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 335 Karma: 298 ... voilà ce qu'il se passe.





Contribution le : Aujourd'hui 08:59:30

schnapss

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3841 Karma: 1143 Bowane Ils oublient tous le son dans tes "vidéos"? on dirait des Gifs ...



sinon pour la vidéo: moi à la place des pompiers j'aurai "généreusement" fait "le plein" de la voiture Ils oublient tous le son dans tes "vidéos"? on dirait des Gifs ...sinon pour la vidéo: moi à la place des pompiers j'aurai "généreusement" fait "le plein" de la voiture

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:57

FMJ65

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 7945 Karma: 2263 Et encore heureux qu'ils n'aient pas arraché les portes car il y aura quand même un angle !

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:54