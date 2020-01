Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Face à face de supporters de foot + atterrissage sans visibilité 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3279 Karma: 2438 Des groupes de supporters de deux équipes de foot se font face dans une rue



Une vue de cockpit d'un atterrissage sans aucune visibilité, chose qui doit être assez fréquente et facile à gérer avec les instruments de bord d'aujourd'hui mais qui reste impressionnante



Contribution le : Aujourd'hui 11:27:49