Tchairo "Yeux" de missiles recherchant une cible #1





Hellfire missiles looking for a target. Hellfire missiles looking for a target. https://t.co/ohNNhmQbY3



Wiliwilliam Re: "Yeux" de missiles recherchant une cible #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29688 Karma: 7975 L’œil de la mort ... Pas moyen que je m'extasie devant ça, aussi nécessaire soit ce genre d'engins.



carpet_bombing Re: "Yeux" de missiles recherchant une cible #4





Sinon djp ^^ Ils cherchent le petit point laser,comme les chatonsSinon djp ^^

