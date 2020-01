Un appareil pour grimper aux murs (Spiderman chinois)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2653 Karma: 6600 Kaige Shi et Xin Li de l’université Zhejiang en Chine ont développé un appareil qui permet de s'accrocher à des surfaces telles que du béton et ainsi grimper sans problème un mur :



Water-Vortex Suction Device

