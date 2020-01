Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une Tesla en pilotage auto percute une remorque + Le Cybertruck ne passe pas inaperçu 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64363 Karma: 26816 Dans un bouchon, une Tesla en pilotage auto percute une remorque





Autopilot Incident in Slow Traffic || ViralHog



Le Cybertruck ne passe pas inaperçu , avec Elon Musk à l’intérieur





Cyber Truck Rolling down Crenshaw || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:05