Koreus Le psy qui soigne les addictions à Fortnite avec The Legend of Zelda 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64363 Karma: 26816 Depuis une vingtaine d'années, Michaël Stora se définit comme un "psygamer". Plutôt que de voir le jeu vidéo comme quelque chose de nécessairement problématique pour les adolescent·e·s, il l'utilise comme support thérapeutique.





DOCTEUR GAMER Source

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:34