Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64369 Karma: 26819 Une femme trop pressée de tirer à un stand de tir dans une fête foraine





Tout le monde s'en branle ou bien? Qu'est ce que c'est que cette situation...



Tout le monde s'en branle ou bien? Qu'est ce que c'est que cette situation...

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 966 Et hop, on ferme le stand comme si de rien n'était...

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10806 Karma: 3003 Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Un headshot... Bien joué ! Vous avez le choix entre le mini-set de ping-pong, la peluche Olaf, ou l'enceinte bluetooth. Vous choisissez quel lot ?

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1504 Karma: 1219 @-Flo- Avec bonus pour avoir touché l’œil, et le gauche ça porte bonheur.

