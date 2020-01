Un coach saute sur la tête d'un joueur de Water Polo

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3285 Karma: 2460

Un joueur lance intentionnellement la balle sur une femme au bord de la piscine, ce qui ne plait pas au coach qui saute directement sur la tête du joueur





Water polo coach jumps into pool on player’s head Qualité de vidéo dégueulasse désolé, et je comprends pas tellement le contexte, mais les faits sont làUn joueur lance intentionnellement la balle sur une femme au bord de la piscine, ce qui ne plait pas au coach qui saute directement sur la tête du joueurWater polo coach jumps into pool on player’s head

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:17