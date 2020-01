Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [Fail] Tentative de fraude à l'assurance 5 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 392 Karma: 387 Une tentative d'arnaque à l'assurance a pu être filmée par la dashcam d'un véhicule de police qui circulait quand un homme en vélo s'est légèrement jeté sur son capot.





Contribution le : Aujourd'hui 14:11:47

Maitre_Cube Re: [Fail] Tentative de fraude à l'assurance 0 #4

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 142 Karma: 238 @Wiliwilliam Si justement ils ont pas capté que c'était une voiture de flic c'est que c'était une voiture banalisée, donc un policier en civil. Comme la BAC chez nous. Je dis pas que c'est pas un fake mais ça tient la route en tous cas.

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:34