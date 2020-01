Options du sujet Imprimer le sujet

Meems J’essaye de chanter sur mon instru’ 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 19/02/2018 18:07 Post(s): 43





Munsul #1 - Teinté de vert et d'orange (avec paroles) Salut ! A defaut d avoir un chanteur, j essaye de chanter moi meme sur mon instru. Qu’en pensez vous ?Munsul #1 - Teinté de vert et d'orange (avec paroles)

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:50

Avaruus Re: J’essaye de chanter sur mon instru’ 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5172 Karma: 3838 Sans être horrible, ça s'entend que tu ne maîtrises pas assez ta voix. Dommage parce que c'est pas trop mal sinon.



Par contre, la voix à 1:20, je la trouve horrible.^^ Je comprends ce que tu veux faire, mais franchement celle-là ne passe pas.





À mon avis, soit tu prends des cours de chant, soit tu trouves un chanteur (voire une chanteuse, ça pourrait bien passer aussi). D'ailleurs, un petit choeur à trois voix à partir de 1:20 pourrait donner un peu de profondeur et de force je trouve.

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:46