Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Métro de Pékin presque vide 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40528 Karma: 15224 Ce mardi 28 janvier 2020, le métro de Pékin est pratiquement vide à cause du coronavirus.





VID_20200128_113416

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:24

chbenz Re: Métro de Pékin presque vide 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3784 Karma: 4089 Je viens de retrouver un article du Parisien qui dit "fort heureusement pas de décès pour le moment".



J'ai riz.

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:40

fluffy Re: Métro de Pékin presque vide 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1100 Karma: 1861 Je pensais qu'il allait faire une petite blague en allant tousser à coté du type qui attend le métro...

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:44