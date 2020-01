Imitation parfaite

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2853 Karma: 2009



@Bowane a écrit:

Incroyable !



Tu n'aurais pas fait un stage de com chez Youtube par hasard ?

(ou c'est le nom de l'article reddit)



Et pourquoi pas "Complétement DINGUE" ou "TRUC DE OUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF !!!!!" histoire d'être encore moins raccord et encore plus putaclick ^^



Je te charrie bien sûr, mais ça n'a rien d'incroyable, c'est même parfaitement croyable, si quelqu'un me le racontai ...

C'est marrant et mignon.





