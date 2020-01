Options du sujet Imprimer le sujet

Spadois Un routier sauve une femme pris pas les flammes dans sa voiture 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 20/02/2014 22:59 Post(s): 2 EDIT: intégration de la vidéo



Truck Driver Rescues Woman From Burning Car || ViralHog

LeFreund Re: Un routier sauve une femme pris pas les flammes dans sa voiture 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2658 Karma: 6604 Bravo. beau geste. A revoir quand même le transport comme si c'était du bétail à la fin... Et ne pas oublier d'appeler les secours et son gilet jaune

