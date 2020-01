Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Coronavirus : Le gouvernement est-il à la hauteur ?

Epidémie de Coronavirus : Le gouvernement est-il à la hauteur ? Va-t-on tous mourir ?



A prendre avec légèreté, limite second degré...



Variel Re: Coronavirus : Le gouvernement est-il à la hauteur ?

Va-t-on tous mourir ?



Au risque de te décevoir, la réponse est : "Oui, bien sûr." Citation :Au risque de te décevoir, la réponse est : "

Quenelski Re: Coronavirus : Le gouvernement est-il à la hauteur ?

Ha merde ! ^^



Blague à part, ça ne me déçoit pas, le compte à rebours commence dès la naissance et je ne m'en inquiète pas le moins du monde !



Je dirais même que j'éprouve une certaine curiosité face à cela... A suivre donc ! Ha merde ! ^^Blague à part, ça ne me déçoit pas, le compte à rebours commence dès la naissance et je ne m'en inquiète pas le moins du monde !Je dirais même que j'éprouve une certaine curiosité face à cela... A suivre donc !

