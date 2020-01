Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un opossum sauvé d'un feu de brousse cherche des câlins 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12649 Karma: 8073

Sanctuary Worker Saves Possum From Bushfires

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:50

Krogoth Re: Un opossum sauvé d'un feu de brousse cherche des câlins 0 #9

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2706 Karma: 846 Twiiiix Un rat c'est un rongeur et c'est tout mignon même adulte.

Ca c'est un carnassier qu'on dérange un peu Un rat c'est un rongeur et c'est tout mignon même adulte.Ca c'est un carnassier qu'on dérange un peu

Contribution le : Aujourd'hui 20:19:18