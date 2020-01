Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête

Je m'installe Inscrit: 19/09/2015 16:53 Post(s): 294 Karma: 67



@Krogoth a écrit:

@Twiiiix Même si d'un point de vu éthique ca se fait pas de tirer sur un pompier avec un LBD il n'a pas a être là où il se trouve.

Pour quel motif veux tu poursuivre le tireur???





J'sais pas, usage abusif de la force ou un truc du style ? Après je m'y connais pas trop, mais il y a surement quelque chose qui devrait convenir



Certes, il n'a pas à être ici (ce qui rend le tir un poil plus légitime que certains qu'on a déjà eu l'occasion de voir... Et encore), mais tu ne tires pas sur quelqu'un au niveau du visage au LBD... Il y a eu bien assez d'accidents, de mâchoires cassées, des yeux crevés et j'en passe à cause de ses engins la...



Si quelqu'un monte sur le toit de ma voiture, et que je le frappe à grand coup de batte de base-ball, je pense que je vais être plus emmerdé que lui

