Soulever une voiture pour sauver la personne bloquée en dessous

Prise en charge par les pompiers, elle ne souffre que de de blessures légères. La scène se passe dans les rues de Manhattan : une jeune femme s'est retrouvée bloqué sous une voiture.Les passants se sont précipités pour soulever le suv de plus de 2 tonnes :Prise en charge par les pompiers, elle ne souffre que de de blessures légères.

