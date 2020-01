[FAIL] Saut à la perche + Snowboard + Trottinette + Skateboard + Flip

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64383 Karma: 26825

Saut à la perche Fail





Pole Breaks Dangerously While Guy Tries Doing Pole Vaulting - 1099777



Snowboard Fail





Snowboarder Collides into Skier After Jump Attempt Over Rail - 1099699-2



Trottinette Fail





Kid Drops Scooter on Himself While Doing Jump Trick on Ramp - 1099660



Skateboard





Skateboarder Jumping Over Flight of Stairs Faceplants Hard onto Concrete - 1098750-2



Flip depuis un balcon Fail





Guy Backflips Off of Balcony and Slams on Ground Below - 1098982-2

Contribution le : Aujourd'hui 07:55:50