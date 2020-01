☀️ Ecouter le vent solaire

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5203 Karma: 2804

Voilà plus de 60 ans que les astronomes étudient le vent solaire. Ce flux de particules -- essentiellement des ions, des protons et des électrons -- est éjecté de la haute atmosphère du Soleil. À une vitesse et à une température qui varient en fonction de l'activité de notre étoile. Mais globalement plutôt en mode ouragan que petite brise. Puisque les chercheurs estiment qu'il souffle à plus d'un million de kilomètres par heure.







Et c'est à l'aide de l'instrument Fields qui équipe la sonde Parker Solar Probe (Nasa) que des astronomes de l'université Johns Hopkins (États-Unis) sont parvenus à enregistrer le chant de ce vent solaire. Car en captant les fluctuations électriques et magnétiques causées par les ondes de plasma lorsque les ondes et les particules interagissent, Fields peut fournir des informations sur la fréquence et l'amplitude de ces ondes. Des informations transformées en sons par les chercheurs



(Source)

