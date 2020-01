Plague Inc. en temps réel du Coronavirus

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5203 Karma: 2804



Dommage qu'il ne situe pas les villes des hôpitaux dans lesquels les cas sont confirmés.



En France ça pointe entre la creuse et l'allier ^^







Je suis exigeant, je veux savoir si dans mon hôpital de province y'a du danger



Contribution le : Aujourd'hui 08:38:08