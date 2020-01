Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Alexa, nous avons besoin d'armes 2 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 411 Karma: 405 Il est tout équipé !





Contribution le : Aujourd'hui 08:42:01

ZzZzZ Re: Alexa, nous avons besoin d'armes 2 #2

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 239 Karma: 297 Et le jour de l'Apocalypse, quand il aura vraiment besoin de ses gun, il défoncera son meuble à coups de marteau, car il n'y aura plus de jus ^^

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:59