Bowane Inondation au Minas Gerais, Brésil

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 412 Karma: 406 L'inondation emporte toutes les voitures. Le restaurant est aussi touché.





Scruffy Re: Inondation à Minas Gerais, Brésil

Koluche - Garçon !?! Il y a un poisson dans ma soupe

21210 Re: Inondation à Minas Gerais, Brésil

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3598 Karma: 1897 En fait, je pensais jusqu'à présent que @Bowane montrait juste des photos (sans intérêt pour moi par rapport à la description), mais il semblerait que ce soit des vidéos.



Je suis le seul à qui ça fait ça et à avoir des images figées ?



(ps: le Minas Gerais est un des états du Brésil, du coup on dit au Minas Gerais)

Bowane Re: Inondation à Minas Gerais, Brésil

21210

Tu dois avoir un soucis avec ton navigateur.

Je ne poste que des vidéos

Tu dois avoir un soucis avec ton navigateur.

Je ne poste que des vidéos Tu dois avoir un soucis avec ton navigateur.Je ne poste que des vidéos

-Flo- Re: Inondation à Minas Gerais, Brésil

@Maitre_Cube a écrit:

Les gens sont sereins quand même...

@Maitre_Cube a écrit:

Les gens sont sereins quand même...



C'est clair, surtout ceux qui restent à côté des fenêtres... Citation :C'est clair, surtout ceux qui restent à côté des fenêtres...

