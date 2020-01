Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un chien bat le record du monde 2 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 411 Karma: 406 Un chien bat le record du monde en attrapant un frisbee à 83 yard (76 mètres).





Contribution le : Aujourd'hui 08:52:16