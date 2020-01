Ski alpin : une streakeuse rend hommage à Kobe Bryant

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29729 Karma: 8019

@El_taquetinho ok, merci pour la précision...

Han, cette loose.



Mais du coup c'est facile de pilonner un concurrent pendant un championnat non?

Imaginons qu'il n'y a que 2 favoris, complètement au dessus du lot. Tu payes un lambda pour aller se jeter sur la ligne et annuler le temps de la personne.



Mais du coup, la personne a le droit à un autre passage ou c'est mort de chez mort?

