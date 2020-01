Options du sujet Imprimer le sujet

Rencontre avec un dugong, une espèce de lamantin

Diver Close Encounter With Dugong





Diver Close Encounter With Dugong

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:48

Wiliwilliam Re: Rencontre avec un dugong 0 #2

Petite question de CG, savez-vous comment l'on appelle les narines des mammifères aquatiques?



Petite question de CG, savez-vous comment l'on appelle les narines des mammifères aquatiques?

On dirait un animatronique raté de Star Wars. C'est fou comme animal!
Petite question de CG, savez-vous comment l'on appelle les narines des mammifères aquatiques?

Afficher le spoil Les évents

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:50