Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Calcul ta retraite grâce au simulateur LREM 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3404 Karma: 2093



Contribution le : Aujourd'hui 13:02:37

Twiiiix Re: Calcul ta retraite grâce au simulateur LREM 0 #2

Je m'installe Inscrit: 19/09/2015 16:53 Post(s): 298 Karma: 70 Cool, j'vais être riche du coup !





Le mec en exemple gagne 1000€ par mois et aura une retraite de 1900€





Sérieusement... x)

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:12