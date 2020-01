Vivons mieux, vivons moins cher ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 430 Karma: 425 Un client, dans une grand surface, constate une grosse différence de prix entre une boite et un lot de 3 boites avec une remise de 20%. Arnaque !

Il précise que c'est la même contenance dans les boites et ce n'est pas une remise de 20% en caisse !





Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 430 Karma: 425 @Yazguen

En effet mais c'est la façon que le client en parle qui me fait rire.

Je m'installe Inscrit: 23/03/2014 17:37 Post(s): 336 Karma: 205 Regarde le prix au kilo. Va te plaindre auprès du responsable de rayon si t'as du temps à perdre.

Exact ! Je regarde toujours le prix au kg, comme ça, pas de mauvaise surprise Citation :Exact ! Je regarde toujours le prix au kg, comme ça, pas de mauvaise surprise

