Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma Aller à la mer depuis sa serviette de 2 manières différentes 6 #1

Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1559 Karma: 4131



Video by mayalandes



Source Video by mayalandes

Contribution le : Aujourd'hui 14:36:39

Yazguen Re: Aller à la mer depuis sa serviette de 2 manières différentes 2 #2

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 10899 Karma: 8586

Tu as moins de chance de te prendre un coup de pied dans la gueule... Je préfère la 2ème façon d'aller dans l'eau.Tu as moins de chance de te prendre un coup de pied dans la gueule...

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:52