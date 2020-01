Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Crottes qui roulent sur la neige

Un chien regarde ses crottes rouler sur la neige dure.





Doggo Confused by Frozen Hillside Physics || ViralHog

FMJ65 Re: Crottes qui roulent sur la neige

C'est ce que l'on appelle trivialement les "petits plaisirs de la vie" .... Enfin, pour un chien !

