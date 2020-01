Options du sujet Imprimer le sujet

Un motard fait une demande en mariage + Des Golden Retriever sautent dans une piscine

Webhamster

Un motard fait une demande en mariage







Des Golden Retriever sautent dans une piscine





Contribution le : Aujourd'hui 07:49:15

Milot

1/ Çà c'est de la demande en mariage pour la vie.

2/ Totalement irresponsable !

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5039 Karma: 2856 1/ Çà c'est de la demande en mariage pour la vie.



2/ Totalement irresponsable !

- Le mec qui libère les chien sans casque ni coudière ni genouillère en cas de chute

- Pas de protection de piscine au cas où un chien tomberait malencontreusement à l'eau.

-Aucun des chiens n'a de brassard, pas de bouée.

-C'est filmé à la verticale...

Bref !

Contribution le : Aujourd'hui 08:28:25