Un Taekwondo met un K.O

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2855 Karma: 2011

@alvein Je comprend ton commentaire, sans pour autant l'appuyer.



S'il se prend un KO ultra violent, c'est plus probablement dû écart de niveau clair entre les deux.



De plus, comme dis au dessus, faire ces coup de pied ridicule le laisse en appui sur une seule jambe ... super pratique pour se faire disloquer la tronche ...

Par contre, je t'invite à regarder de nouveau la séquence, il protège un peu sa tête (et pas super bien d'ailleurs) et pas ses côtes (voir ne se protège rien) ; forcément en face, il saisie l'opportunité.



Selon moi tu fais une erreur de jugement en raillant la posture du Taekwondo, alors que, encore une fois selon moi, le soucis ici viens de la différence de niveau/expérience entre les deux.

Pour faire simple, ça sent le tournoi ou une tête de séries rétame quelqu'un de beaucoup moins fort.

Mais je peux, moi aussi me tromper.





@Karalol allez, pour vanner avec toi ^^ -> ta vu l'escrime, ils se plantent même pas pour de vrai, quel sport de pleutres !

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:17