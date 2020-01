Un bucheron fait un selfie + Chien vs Souffleur

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64422 Karma: 26846

Un bucheron fait un selfie et a failli se prendre un tronc d'arbre





Arborist Faces Close Call || ViralHog



Chien vs Souffleur de feuille





Intense Battle between Blower and Boxer || ViralHog

