Webhamster

Une pelleteuse démolit un immeuble et se fait emporter





Liveleak.com - Excavator Fail



Un enfant joue au fantôme et se prend un mur





Adorable Ghost Can't Walk through Walls || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:54