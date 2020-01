Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Rencontre insolite dans un tuyau d'évacuation des eaux usées en Australie 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3311 Karma: 2487







Afficher le spoil il va y trouver un chat,... et un opossum The Blockage Doctor, un spécialiste des tuyaux et du débouchage des conduits d'évacuation des eaux usées a envoyé un robot caméra afin de filmer l'intérieur d'un conduit, et faire une rencontre improbable à l'intérieur de celui-ci

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:47