Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Problème mémoire vive 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29758 Karma: 8066

Depuis ce changement:











Mes deux ramettes de 8Giga sont détecté mais saturé par les erreurs matérielles visiblement.



J'ai aucune idée de comment régler le problème ni même de faire un diagnostique...

Si quelqu'un aurait la bonté de me filer un coup de main je dirais pas non Je suis passé de windows 7 à windows 10 récemment.Depuis ce changement:Mes deux ramettes de 8Giga sont détecté mais saturé par les erreurs matérielles visiblement.J'ai aucune idée de comment régler le problème ni même de faire un diagnostique...Si quelqu'un aurait la bonté de me filer un coup de main je dirais pas non

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:26

-Ninja- Re: Problème mémoire vive 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12648 Karma: 2158 Une histoire de drivers? T'as tout mis à jour suite à l'upgrade? Et t'as pareil en mode sans échec?

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:03

Wiliwilliam Re: Problème mémoire vive 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29758 Karma: 8066 -Ninja- c'est redescendu après un update manuel de certains éléments de ma carte mère.



Je comprends pas pourquoi windows update n'a pas détecté qu'il y avait des changements nécessaire. Leur outil de mis à niveau (microsoft) avait pourtant précisé que les drivers seraient ajustés.



'faut croire que l'on est jamais mieux servi que par soi-même. Merci pour ce rappel immuable du "check tes drivers" j'aurais dû y penser. c'est redescendu après un update manuel de certains éléments de ma carte mère.Je comprends pas pourquoi windows update n'a pas détecté qu'il y avait des changements nécessaire. Leur outil de mis à niveau (microsoft) avait pourtantque les drivers seraient ajustés.'faut croire que l'on est jamais mieux servi que par soi-même. Merci pour ce rappel immuable du "check tes drivers"j'aurais dû y penser.

Contribution le : Aujourd'hui 21:18:43