Série tv survivants paquebot

Je suis accro Inscrit: 27/04/2008 03:12 Post(s): 653

Salut à tous

Je recherche le nom d’une série annees 90

Des plongeurs retrouvent une épave coulée plus annees auparavant et découvrent des survivants

Le navire s’est retourné au fond de l’océan et a permis aux survivants de vivre et s’organiser.

Une mystérieuse maladie permet de se débarrasser des plus vieux, les plus faibles etc

Merci pour votre aide

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:18