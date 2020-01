Jugé pour possession de drogue, il s'allume un joint en pleine audience

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3884 Karma: 1937



Tennessee Man lights Up A Joint In Front Of A Judge After He Was Cited For Possession!



Spencer Boston était convoqué ce lundi au tribunal de Lebanon (Tennessee, USA) pour y être jugé pour possession de marijuana. Pöur donner du poids à son argumentaire, il a sorti et allumé un joint qu'il avait dans sa poche.

Il a immédiatement été arrêté et évacué de la salle d'audience par les forces de l'ordre.

Il ne risquait qu'une amende, il est en ce moment en prison pour 10j pour outrage à la cour et sera convoqué à nouveau au tribunal.

