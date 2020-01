Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Starfleet Wars 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29777 Karma: 8079 Starfleet Wars





>>> Jouer à Starfleet Wars <<<



Synopsis:

Personnalisez et déployez des vaisseaux spatiaux en les organisant en diverses formations.

Mesurez vos compétences en stratégie contre l'IA et d'autres joueurs.

Remportez des défis hebdomadaires et restez au top des classements aussi longtemps que vous le pouvez.



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#Espace#Stratégie#Détente#Simulation#PvP



Contribution le : Aujourd'hui 10:41:41