Un buffet à volonté roulant

Bowane #1

Ils sont fort, ces asiastiques !





Contribution le : Aujourd'hui 11:28:01

fluffy #2

Pas étonnant que le coronavirus se diffuse aussi rapidement

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:18

Jinroh #3

Le mec en bout de table qui scrute le boeuf et qui voit le plats se vider...ah nan j pourrais pas...

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:28