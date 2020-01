Quand ça te gratte les fesses mais que tu as les mains prises.

Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3794 Karma: 4093 Lors d'une course à l'hippodrome de Cagnes sur Mer, le sulky du driver David cinier (casque jaune) s'est brisé en deux.

Il s'est retrouvé traîné sur plusieurs mètre sur la partie la plus charnue de son corps.

Ça doit piquer...







Le driver a modestement répondu : "si ça n'était pas arrivé, j'aurai gagné..."

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:48