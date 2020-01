Options du sujet Imprimer le sujet

Kirouille Warcraft 3 reforged 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 06/01/2013 23:13 Post(s): 8130 Karma: 4291 bon je pense que le score métacritic des utilisateurs suffira : 0.9/10 de moyenne pour 5000 notes.



comment on peu ce foirer a ce point.

Wiliwilliam Re: Warcraft 3 reforged 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29782 Karma: 8082 @Kirouille tu l'as testé? on peut voir un peu à quoi ça ressemble?

