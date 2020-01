Options du sujet Imprimer le sujet

iatus Arthrose TV 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 15:04:07 Post(s): 5

Comme quoi, fin de vie ne rime pas forcément avec ennui.





Le teaser :



Arthrose TV est un JT décalé réalisé par les résidents d'un EHPAD de Mimizan.Comme quoi, fin de vie ne rime pas forcément avec ennui.Le teaser :

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:23