Linker des images en ".webp"

Bonjour amis koreusiens,



Je ne savais pas où mettre ma question/remarque, donc je la met au bar !



Je souhaitais poser une question aux admins/modos ..... allez les membres aussi tien !



C'est quoi cette m**** pour linker les images en .webp ?!?



Je m'explique plus en détail :

Lorsque je prend l'adresse d'une image en .webp et que je l'ajoute dans une balise : "img"

Si je fais une prévisualisation, l'image est bien affiché sans aucun problèmes, nickel.

Mais si je post l'image,cela se transforme en un joli "." et si j'édite, j'ai un petit message me disant que ce type d'image n'ira pas.

Mais si la prévisualisation fonctionne, pourquoi ne pas les afficher dans le message ?!?







Je suis fou ? con ? j'oublie un truc ? votez pour moi ?

