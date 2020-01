Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25497 Karma: 12747









Y a quoi de mieux que les Telenovela en fait ?





LES TROIS VISAGES D'ANA



Citation : 3 destins liés par un drame. 3 sœurs physiquement identiques, mais que tout oppose. La belle Angélique Boyer est de retour sur Martinique 1ère, du lundi au vendredi à 17h30 !







Citation : Tres veces Ana (Les trois visages d'Ana) est une telenovela mexicaine diffusée du 23 mai 2016 au 24 octobre 2016 sur Univision aux États-Unis et sur Las Estrellas au Mexique2,3.



Elle est diffusée sur le réseau Outre-Mer 1re entre le 27 novembre 2017 et le 16 mai 2018, sur France Ô entre le 3 avril 2018 et le 29 mai 2018 et en Belgique sur RTLplay entre le 2 août 2019 et le 31 juillet 2020.

(wikipedia.org) Scène de film où une fille offre une jupe à une autre fille. Scène tirée du film "les 3 visages d'Ana"Y a quoi de mieux que les Telenovela en fait ? https://t.co/YXCNuY5SD9 LES TROIS VISAGES D'ANACitation :Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:06