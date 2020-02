Options du sujet Imprimer le sujet

Source Voilà la conséquence du Brexit...

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10822 Karma: 3040 Ils sont sortis depuis seulement quelques heures, et on se croirait déjà en Russie. C'est dingue la vitesse à laquelle les choses changent.

