Xouma Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 29/05/2018

Watch: EU officials remove British flag as Brexit countdown begins

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:29

Alex333 Re: Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 07/07/2008
J'imagine que ça a été préparé avant pour pas faire une bourde publique (mais normal)

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:17

FMJ65 Re: Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 27/09/2014

Tchao les rosbiffs !

Tchao les rosbiffs !
Snifff, sniff, j'en aurais presque la larme à l'oeil !!!!!!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:39

Avaruus Re: Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 10/02/2018







@Baba-Yaga

@Baba-Yaga
T'as vu, c'est l'homme qui porte la charge lourde, et c'est la femme qui plie le tissu. Leur démarche est d'un naturel époustouflant !

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:08

Zertyy Re: Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 22/01/2007

Ils ont besoin d'être 2 pour retirer un drapeau de merde ?
La femme de ménage aurait très bien pu le faire et encaisser une prime, au lieu de faire intervenir 2 guignols...

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:50

Scruffy Re: Retrait du drapeau britannique

Inscrit: 30/08/2016

C'est affligeant... Ces pauvres anglais obligés de retrouver leur souveraineté à cause d'une décision démocratique

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:27